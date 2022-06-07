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Вышел новый выпуск шоу о секс-просвете «Правило 34» с Таней Стариковой

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:43

На ютьюб-канале «Чумаков» вышел новый выпуск подкаста о сексуальном образовании «Правило 34». Его гостьей стала блогерша Таня Старикова.

В выпуске экс-редактор TJ Николай Чумаков и комик Вера Котельникова обсудили со Стариковой бюджетные секс-игрушки, визуальное восприятие во время интима, развод, детей и воспитание.

Название шоу — это популярный мем о «правиле 34»: если это существует, то про это уже есть порно.

Продакшеном занимается объединение Medium Quality, которое выпускает «Что было дальше?», «Внутри Лапенко», «Я себя знаю» и другие проекты. За пять дней до официальной премьеры выпуски можно посмотреть в приложении с короткими видео The Hole.

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