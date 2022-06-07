Новая Зеландия ввела санкции против 44 компаний России и Беларуси

Власти Новой Зеландии объявили о новых антироссийских санкциях на фоне «спецоперации». Об этом говорится в сообщении на сайте главы новозеландского МИД Нанаи Махуты.

В частности, под ограничения попали 44 государственные компании России и Беларуси.

«Одна из госкомпаний — „Газпром“, крупнейшая российская компания и ключевой источник доходов российского экспорта за счет продажи газа», — заявила Махута.

Отмечается, что новозеландцам будет запрещено иметь дела с этими компаниями.

«Мы также ввели санкции против компаний, которые производят оружие и военные технологии», — говорится в заявлении главы МИД.

После начала «военной спецоперации» ряд стран ввел жесткие санкции против России. Общее число ограничений превысило 10 540. Большую часть из них ввели США (2026), Канада (1463), Швейцария (1361), Великобритания (1360) и Евросоюз (1199).

Новая Зеландия ввела санкции в том числе против Владимира Путина, членов СНБ, российских политиков, бизнесменов, военачальников и депутатов Госдумы, которые голосовали за признание независимости ДНР и ЛНР. Им закрыт въезд в Новую Зеландию, возможные счета и активы заморожены.