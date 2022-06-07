Аркада про обезьян и дневник для лыжников: Apple назвала лучшие мобильные игры и приложения года

Apple провела ежегодную церемонию вручения наград Design Awards. В рамках нее компания выбрала 12 лучших в своем классе приложений и игр. В этом году Apple выделила шесть категорий: «Инклюзивность», «Веселье», «Взаимодействие», «Социальное влияние», «Визуальный ряд и графика», а также «Инновации». В каждой из них отмечены по одной игре и одному приложению.
Победители были выбраны из 36 финалистов, каждый из которых, по мнению компании, продемонстрировал выдающиеся технические достижения. «Работы победителей Apple Design Award этого года олицетворяют то, как приложения могут преобразовывать, поднимать настроение или даже обеспечивать убежище с помощью творческого игрового процесса — и мы поздравляем каждого разработчика с тем, чего они достигли», — сказала вице-президент Apple по международным отношениям с разработчиками Сьюзан Прескотт.
«Инклюзивность»
Приложение: Procreate
Разработчик: Savage Interactive (Австралия)
Инструмент для художников и дизайнеров, в котором есть специальные функции для людей с ограниченными возможностями, в том числе с дальтонизмом. Приложение поддерживает фильтрацию движения, звуковую обратную связь, содержит вспомогательное сенсорное меню.
Игра: Wylde Flowers
Разработчик: Studio Drydock (Австралия)
Оригинальная игра для Apple Arcade в жанре симулятора жизни с «колдовским уклоном». Пользователям нужно исследовать мир волшебных царств, проходя сюжетные линии, которые подталкивают исследовать личности других, принимать их и поддерживать свое сообщество. Отдельное внимание в Wylde Flowers уделено репрезентации представителей ЛГБТК+.
«Веселье»
Приложение: (Not Boring) Habits
Разработчик: Andy Works LLC (США)
Трекер отслеживания привычек и задач, который выполнен в виде игры с наградами. По мнению Apple, благодаря геймификации (Not Boring) Habits превращает отслеживание привычек во вдохновляющее путешествие по горам и лесам, делает его настоящим творческим занятием.
Игра: Overboard!
Разработчик: Inkle (Великобритания)
Детективная игра об убийстве, где игроки берут на себя роль не следователя, а виновной стороны. Пользователям нужно при помощи остроумных разговоров с товарищами по команде попытаться избежать наказания за преступление.
«Взаимодействие»
Приложение: Slopes
Разработчик: Breakpoint Studio (США)
Приложение-дневник для занятия зимними видами спорта — катания на сноуборде и лыжах. При помощи GPS измеряет расстояние и скорость, позволяет общаться с друзьями и семьей. Несмотря на большое количество данных, приложение интуитивно понятно благодаря удобному интерфейсу.
Игра: A Musical Story
Разработчик: Glee-Cheese Studio (Франция)
Интерактивное приключение с акцентом на музыке и механиками ритм-игры. Повествование разворачивается через минималистичные анимации, в геймплее удачно сочетаются, казалось бы, разрозненные элементы дизайна.
«Cоциальное влияние»
Приложение: Rebel Girls
Разработчик: Rebel Girls Inc. (США)
Приложение рассказывает истории самых влиятельных женщин — Рут Бейдер Гинзбург, Симоны Байлз, Фриды Кало и многих других. Повествование сопровождается музыкой и оригинальными иллюстрациями.
Игра: Gibbon: Beyond the Trees
Разработчик: Broken Rules (Австрия)
Еще одна игра для Apple Arcade, в которой пользователям нужно управлять обезьяной: качаться на ветках, перепрыгивать с одной на другую и скользить по нарисованным от руки пейзажам в поисках семьи. Apple отдельно отметила экологически сознательную сюжетную линию и подачу, которая помогает проникнуться сочувствием к другому живому существу.
«Визуальный ряд и графика»
Приложение: Halide Mark II
Разработчик: Lux Optics (США)
Приложение для фото и видео с множеством функций и возможностью имитировать пленочную камеру. Интерфейс будет знаком опытным фотографам, но останется понятным тем, кто еще только разбирается в настройках фокусировки и экспозиции. Недавно появилась специальная версия для iPad.
Игра: LEGO Star Wars: Castaways
Разработчик: Gameloft (Канада)
Космическая аркада во вселенной «Звездных войн». Действие происходит на давно заброшенной планете, а игроку предстоит встретиться со множеством персонажей и разгадать загадку исчезновения древней цивилизации. В процессе будут гонки на микроистребителях и даже танцевальная вечеринка.
«Инновации»
Приложение: Odio
Разработчик: Volst (Нидерланды)
Приложение для прослушивания и создания эмбиент-музыки, в котором используются звуки окружающей природы — водопадов и рек. Поддерживает объемное звучание и отслеживает повороты головы. В интерфейсе использована плавная анимация, которая синхронизирована со звуком.
Игра: Marvel Future Revolution
Разработчик: Netmarble Corp. (Южная Корея)
Мультиплеерная экшен-RPG с открытым миром во вселенной Marvel. Бои сочетаются с длинными кат-сценами, раскрывающими сюжет. Графика использует технологии Unreal Engine. В 2021 году победила в номинации «Игра года для iPad».