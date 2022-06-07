Аркада про обезьян и дневник для лыжников: Apple назвала лучшие мобильные игры и приложения года

Apple провела ежегодную церемонию вручения наград Design Awards. В рамках нее компания выбрала 12 лучших в своем классе приложений и игр. В этом году Apple выделила шесть категорий: «Инклюзивность», «Веселье», «Взаимодействие», «Социальное влияние», «Визуальный ряд и графика», а также «Инновации». В каждой из них отмечены по одной игре и одному приложению.

Победители были выбраны из 36 финалистов, каждый из которых, по мнению компании, продемонстрировал выдающиеся технические достижения. «Работы победителей Apple Design Award этого года олицетворяют то, как приложения могут преобразовывать, поднимать настроение или даже обеспечивать убежище с помощью творческого игрового процесса — и мы поздравляем каждого разработчика с тем, чего они достигли», — сказала вице-президент Apple по международным отношениям с разработчиками Сьюзан Прескотт.

«Инклюзивность»

Приложение: Procreate

Разработчик: Savage Interactive (Австралия)

Инструмент для художников и дизайнеров, в котором есть специальные функции для людей с ограниченными возможностями, в том числе с дальтонизмом. Приложение поддерживает фильтрацию движения, звуковую обратную связь, содержит вспомогательное сенсорное меню.