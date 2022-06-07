Новый владелец McDonald’s подал заявки на регистрацию двух логотипов

В пресс-службе McDonald’s подтвердили, что это варианты возможных логотипов, а зеленый, оранжевый и красный могут стать новыми цветами сети.

Новый владелец McDonald’s подал заявки на регистрацию двух товарных знаков в виде картинок. Об этом сообщает агентство новостей «Москва».

Под этими логотипами компания планирует выпускать печатную продукцию, среди которой коробки из бумаги и картонная упаковка. Помимо этого, товарные знаки появятся на зонтах, рюкзаках, сумках, одежде и игрушках.

В середине мая McDonald’s объявил об окончательном уходе из России. Свой российский бизнес (а это 850 заведений в 62 регионах страны) компания продала новокузнецкому предпринимателю Александру Говору — владельцу компании «Гид», которая управляет 25 ресторанами сети в Сибири.

Позже стало известно, что McDonald’s планирует частично открыться в России под новым брендом 12 июня. Говор подчеркнул, что все рестораны сети заработают к августу.

Компания также подала заявки в Роспатент на регистрацию новых брендов: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». А затем еще трех: «Это он», «Точно он» и «Компас». В пресс-службе McDonald’s говорили, что из них будут выбирать название для российской сети.