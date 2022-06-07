В России выявили 3 259 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 3 259 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 90 меньше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 251. Следом по этому показателю идут Москва, Волгоградская, Московская и Свердловская области, Татарстан.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 358 459. За сутки умерли 73 человека, за весь период — 379 657. Выздоровели 5135 человека, за все время — 17 772 888. Число госпитализаций за сутки составило 1866.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 536 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (86,6 млн), на втором — Индия (43,1 млн). За ними идут Бразилия (31,2 млн), Франция (29,6 млн), Германия (26,5 млн) и Великобритания (22,3 млн).