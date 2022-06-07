В России выявили 3 259 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 3 259 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 90 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 251. Следом по этому показателю идут Москва, Волгоградская, Московская и Свердловская области, Татарстан.