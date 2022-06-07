Бренд «Юнион» выпустил доски для скейтбордов от группы «Кино»

«На песнях группы выросло уже несколько поколений. На наших концертах и в наших социальных сетях очень много молодых ребят. Мы решили сделать коллаборацию с „Юнион“, потому что „Кино“ — музыка вне возрастов и вне каких‑то рамок. Ну и просто скейты — это круто», — рассказал продюсер группы Александр Цой.

В настоящее время приобрести доски нельзя. На страничке «Юнион» во «ВКонтакте» проходит розыгрыш дек с автографами всех участников группы «Кино» и двух билетов на концерт коллектива 2 июля в Москве.