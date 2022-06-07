Вышел новый трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»

В ролике миньоны летят на самолете в Сан-Франциско и учатся кунг-фу у мастера Чоу.

Действие мультфильма разворачивается в 1970-х годах. Сюжет рассказывает о двенадцатилетнем Грю, который стремится стать суперзлодеем и вступить в организацию «Злобная шестерка». Для этого он зовет на помощь своих последователей миньонов, среди которых Кевин, Стюарт, Боб и новичок Отто, но все идет не по плану.

Режиссерами фильма выступили Кайл Балда, который раньше работал над франшизами «Гадкий я» и «Миньоны», и Брэд Эблесон. К озвучке Грю вновь вернулся Стив Кэрелл.

Премьеру мультфильма не раз переносили. Сначала он должен был выйти в прокат 3 июля 2020 года, но релиз решили отложить до июля 2021 года из‑за пандемии. Позже премьеру вновь перенесли на 1 июля 2022 года.