Pizza Hut в России перешла новому владельцу

Владелец франшизы сети пиццерий Pizza Hut в России продал бизнес, предположительно, за 300 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей компании.

Прежним владельцем сети был польских холдинг Amrest. Новым собственником стала российская компания «Ной-М», основанная топ-менеджерами группы «Ростик» (развивает рестораны «IL Патио», «Планета суши», T.G.I. Friday’s и Costa Coffee).

Как отмечает издание, после сделки «Ной-М» может сменить название пиццерии. Владелец бренда Pizza Hut — американская Yum! Brands — была «недовольна работой российских заведений» еще до начала «спецоперации».

Один из источников «Коммерсанта» на ресторанном рынке также говорит, что продажа сети связана с неэффективностью ее работы в России. По данным Kartoteka.ru, в 2021 году выручка Amrest упала на 25% — чистый убыток составил 161 млн рублей.

В России под брендом Pizza Hut работает около 70 пиццерий. Из них 39 точек развивали франчайзи, а остальными самостоятельно управляла Amrest.