Международный союз конькобежцев продлил отстранение российских и белорусских спортсменов

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от всех соревнований организации. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отстранение будет действовать до особого решения совета или конгресса, рассказал гендиректор ISU Фреди Шмид.

1 марта ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Так, Россия пропустила чемпионат мира по конькобежному спорту в Норвегии, чемпионат мира по шорт-треку в Монреале и чемпионат мира по фигурному катанию в Монпелье.