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Японская сеть «Марукамэ» изменит меню по требованию владельцев

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:08

Старейшая в Москве сеть японских лапшичных «Марукамэ» сократила название на «Мару» и изменит меню по требованию владельца бренда. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на директора сети в России Ираклия Джанашвили.

«Мы работали на франчайзинговой основе, японцы запретили нам называться „Марукамэ“. В основном капитале сети в России они не присутствовали. Теперь мы полностью изменили технологии производства лапши, которая занимала от четырех часов, с японской на российскую. Меню уже изменилось и изменится еще сильнее, вплоть до 100% в ближайшие полмесяца», — объяснил он.

Джанашвили подчеркнул, что теперь сеть полностью перешла на российские ингредиенты, а это может способствовать незначительному удорожанию. В частности, лапша и другие блюда из меню могут подорожать на 10%.

По его словам, ранее рестораны сети резко отличались друг от друга в плане приготовления лапши (сроки созревания теста, его выдержка, ингредиенты и другое). «Теперь мы стремимся привести их работу к общему знаменателю», — отметил Джанашвили.

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