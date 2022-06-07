Вотум недоверия Борису Джонсону провалился. Он останется премьер-министром Великобритании

Голосование по вотуму недоверия премьер-министру Великобритании Борису Джонсону завершилось в его пользу. Политика поддержали 211 членов Палаты общин от Консервативной партии, против высказались 148. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.

Таким образом Джонсон сохранит свой пост по меньшей мере на ближайший год. Тем не менее, как отмечает СМИ, результат голосования может нанести ему серьезный политический ущерб.

Джонсон же назвал итоги голосования «шансом положить конец многомесячным пересудам и позволить правительству подвести черту и двигаться дальше».

Поводом для обсуждения вотума недоверия для Джонсона стало несоблюдение антикоронавирусных мер во время пандемии. После расследования Сью Грей фракция тори выступила за голосование по вопросу доверия к главе парламента.

Поддержали премьер-министра публично еще до голосования министр иностранных дел Лиз Трасс, министр юстиции Доминик Рааб и канцлер Риши Сунак.

Ранее вотум недоверия получали и другие премьер-министры Великобритании: Маргарет Тэтчер, Тереза Мэй, Джон Мейджор. Они ушли в отставку вскоре после голосования.