Apple презентовала новые модели MacBook, работающие на чипе М2

Американская компания Apple представила новые модели ноутбуков MacBook Air и MacBook Pro, которые поступят в продажу в США в июле 2022 года. Выход устройств анонсировали на презентации для разработчиков WWDC 2022.

Оба ноутбука работают на чипе М2 — новинке Apple. Он поддерживает до 24 гигабайт оперативной памяти и работает быстрее M1. По словам создателей, центральный процессор M2 функционирует на 18% быстрее, а графический — на 35%.

Новый чип станет ключевым отличием новых моделей. Внешне MacBook Pro не будет отличаться от предыдущих 13-дюймовых моделей. А вот MacBook Air изменился значительнее: у него цельный металлический корпус в четырех цветовых вариантах, 13,6-дюймовый дисплей с закругленными углами, яркостью 500 нит и поддержкой миллиарда цветов, два USB-C порта и улучшенная фронтальная камера.