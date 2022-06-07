Apple презентовала новые модели MacBook, работающие на чипе М2

Американская компания Apple представила новые модели ноутбуков MacBook Air и MacBook Pro, которые поступят в продажу в США в июле 2022 года. Выход устройств анонсировали на презентации для разработчиков WWDC 2022.
Оба ноутбука работают на чипе М2 — новинке Apple. Он поддерживает до 24 гигабайт оперативной памяти и работает быстрее M1. По словам создателей, центральный процессор M2 функционирует на 18% быстрее, а графический — на 35%.
Новый чип станет ключевым отличием новых моделей. Внешне MacBook Pro не будет отличаться от предыдущих 13-дюймовых моделей. А вот MacBook Air изменился значительнее: у него цельный металлический корпус в четырех цветовых вариантах, 13,6-дюймовый дисплей с закругленными углами, яркостью 500 нит и поддержкой миллиарда цветов, два USB-C порта и улучшенная фронтальная камера.
MacBook Air оснащен магнитной зарядкой MagSafe, а также поддерживает режим быстрой зарядки. Представители Apple утверждают, что устройство можно зарядить до 50% всего за полчаса. При этом работать ноутбук может до 18 часов в автономном режиме при воспроизведении видео.
Стоить MacBook Air с чипом М2 будет от 1199 долларов. Аналогичную модель с чипом М1 можно будет приобрести по цене от 999 долларов. MacBook Pro c чипом М2 обойдется покупателям минимум в 1299 долларов.
Помимо новых ноутбуков, Apple презентовала также другие свои новинки. Среди них — операционная система iOS 16 c кастомизированным экраном блокировки и расширенными возможностями фокусировки внимания, умные часы Watch OS 9? планшет iPadOS 16 и устройство для установки iPhone на ноутбук (смартфон предлагается использовать вместо встроенной камеры).