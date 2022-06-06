«Митинг», «фейк» и «краш»: россияне назвали самые популярные и раздражающие англицизмы

Более 40% россиян негативно относятся к англицизмам в русской речи, однако 28% регулярно используют их. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели образовательная платформа Skillbox и аналитическое агентство ResearchMe.
Согласно исследованию, 83% респондентов замечают в последние годы активное появление новых слов. По мнению граждан, оно связано с влиянием интернета, диджитализацией, поп-культурой и молодежным трендам.
Более четверти опрошенных позитивно относятся к этим изменениям, но это не касается англицизмов. Их одобряет только каждый пятый россиянин, отмечая что англицизмы восполняют отсутствующие в русском язык слова.
Самыми часто употребимыми англицизмами оказались слова «фейк», «хайп» и «митинг». Их используют 29%, 10% и 8% респондентов соответственно. Также популярны «аппрув», «уик-энд», «кринж», «месседж», «фиксить» и «инсайт».
При этом наиболее раздражающими заимствованиями россияне назвали слова «краш», «брейншторм» и «дедлайн». «Краш» вызывает неприязнь у 11% участников опроса, «брейншторм» и «дедлайн» — у 3%.