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В «Драйве» вновь появились Ford Mustang 60-х годов

Семён Гудошников
Сегодня в 17:50

Пользователи каршеринга «Драйв» вновь могут арендовать классические Ford Mustang. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

Доступны два авто — красный «мустанг» 1965 года и синий кабриолет 1969-го. Чтобы найти их в «Драйве», нужно включить фильтр «Легенда». Арендовать автомобили можно на 1, 3, 6 и 24 часа, от 4620 рублей, километры не включены.

© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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«Драйв» полностью сохранил внешний вид классических автомобилей. С их устройством помогут разобраться короткие видео в приложении. «Мустанги» доступны пользователям от 26 лет со стажем от 6 лет и рейтингом в профиле вождения от 41.

Впервые классические Ford Mustang появились в «Драйве» в августе 2019 года.

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