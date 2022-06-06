В «Драйве» вновь появились Ford Mustang 60-х годов

Доступны два авто — красный «мустанг» 1965 года и синий кабриолет 1969-го. Чтобы найти их в «Драйве», нужно включить фильтр «Легенда». Арендовать автомобили можно на 1, 3, 6 и 24 часа, от 4620 рублей, километры не включены.

Пользователи каршеринга «Драйв» вновь могут арендовать классические Ford Mustang. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

«Драйв» полностью сохранил внешний вид классических автомобилей. С их устройством помогут разобраться короткие видео в приложении. «Мустанги» доступны пользователям от 26 лет со стажем от 6 лет и рейтингом в профиле вождения от 41.

Впервые классические Ford Mustang появились в «Драйве» в августе 2019 года.