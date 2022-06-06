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«Яндекс Еда» запустила круглосуточную доставку из ресторанов в Петербурге

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:28

«Яндекс Еда» запустила круглосуточную доставку из ресторанов в Петербурге к сезону белых ночей. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

«Еда» днем и ночью развозит заказы в Центральный, Петроградский, Василеостровской и Адмиралтейский районы города из 130 ресторанов. Среди них — «Кофейня № 1», Italiani, «Укроп», «Мама на даче», «Пряности & Радости» и многие другие.

Новая функция будет доступна также на набережных реки Мойки и Адмиралтейской, Стрелки Васильевского острова, мостов Ломоносова, Кронверкского и Банковского.

Для более удобного способа доставки приложение «Еды» само отметит точками на карте удобные места для встречи курьера — например, входы на набережные.

«Круглосуточная доставка рассчитана как на путешественников, так и на петербуржцев: можно будет гулять по городу и его набережным хоть до рассвета, а когда захочется перекусить — заказать еду с доставкой и получить ее прямо на улице», — подчеркнули в пресс-службе сервиса.

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