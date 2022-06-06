В Латвии запретили вещание 80 российских телеканалов

С 9 июня в Латвии прекратят вещание остававшиеся 80 зарегистрированных в России телеканалов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу Нацсовета по СМИ (NEPLP) Иварса Аболиньша.

«NEPLP сегодня принял решение запретить распространять на территории Латвии и изъять из списка ретранслируемых в Латвии программ 80 зарегистрированных в России телеканалов, в том числе ТВ „Мир“ и „Оружие“», — заявил Аболиньш.

Агентство LETA отмечает, что в числе запрещенных каналов, помимо «Мира» и «Оружия», оказались E TV, «Иллюзион+», «Кино24», «Охота и рыбалка», «Перец» и «Русский иллюзион».

Вместе с тем NEPLP выдал разрешение на вещание телеканалу «Дождь»*. С 9 июня он будет латвийским.

* «Дождь» признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом.