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Против экс-сотрудника OpenSea выдвинули первое в истории обвинение в инсайдерской торговле NFT

Денис Ламехов
Сегодня в 14:28

Американские власти выдвинули первое в истории обвинение в инсайдерской торговле невзаимозаменямемыми токенами против экс-сотрудника площадки OpenSea Натаниэля Честейна — в компании он трудился на должности менеджера по продукту. Об этом сообщает Artforum.

По версии следствия, Честейн обладал конфиденциальными данными о том, какие NFT-работы должны размещаться на главной странице OpenSea, приобретал их по низкой цене до публикации, а затем, после заметного роста спроса, перепродавал токены с «колоссальной прибылью», пишет издание.

Reuters уточняет, что цена покупки и цена продажи обычно отличались в 2–5 раз. В качестве примера агентство приводит одну из работ художника Dailydust — предполагается, что на ее продаже Честейн заработал вчетверо больше, чем потратил.

© Dailydust «Spectrum Of A Ramenfication Theory»

Согласно данным следователей, всего бывший сотрудник OpenSea приобрел 45 различных NFT до того, как они появились на главной странице платформы, пишет ArtNet. Власти США полагают, что Честейн пользовался схемой с июля по сентябрь 2021 года.

Он использовал анонимные криптовалютные кошельки и анонимные аккаунты OpenSea, при этом данные о перемещениях токенов от владельца к владельцу оставались доступны, сообщают издания. Artforum отмечает, что действия Честейна были замечены пользователем твиттера с никнеймом ZuwuTV — 14 сентября 2021-го он сообщил платформе о своих наблюдениях.

Сервис начал проверку. Вскоре после ее старта менеджер по продукту уволился. При этом среди регламентов OpenSea отсутствовали те, что регулировали бы инсайдерскую торговлю, — их ввели после того, как компании стало известно об инциденте.

Честейна арестовали 1 июня. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег — максимальное наказание по каждому из пунктов составляет 20 лет лишения свободы. Вину он не признал.

NFT — запись в блокчейне, которая служит уникальным идентификатором произведения. Она приписывает работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому.

Рынок токенов в 2021 году достиг отметки в 40 млрд долларов, за первые четыре месяца 2022 года его объем превысил 37 млрд долларов, пишет Reuters.

В качестве NFT можно продавать фильмы, картины, мемы, клипы, фотосессии, песни, цифровые модели зданий, часы, твиты и статьи. Подробнее об NFT-индустрии «Афиша Daily» писала здесь.

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