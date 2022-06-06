В России выявили 3 349 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 3 349 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 437 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 242. Следом по этому показателю идут Москва, Волгоградская, Свердловская области, Татарстан, а также Воронежская, Московская и Челябинская области.