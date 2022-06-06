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В России выявили 3 349 новых случаев COVID-19

Виктория Шанина
Сегодня в 12:18

За последние сутки в России выявили 3 349 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 437 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 242. Следом по этому показателю идут Москва, Волгоградская, Свердловская области, Татарстан, а также Воронежская, Московская и Челябинская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 355 200. За сутки умерли 64 человек, за весь период — 379 584. Выздоровели 3492 человек, за все время — 17 767 753. Число госпитализаций за сутки составило 662.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 535,5 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (86,5 млн), на втором — Индия (43,1 млн). За ними идут Бразилия (31,1 млн), Франция (29,6 млн), Германия (26,5 млн) и Великобритания (22,3 млн).

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