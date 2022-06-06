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СМИ: зимой в Японии может не хватить электричества для 1,1 миллиона домов

Виктория Шанина
Сегодня в 12:03

В случае холодной зимы в этом году в Японии нехватка электроэнергии может оказаться эквивалентной потребностям 1,1 миллиона домохозяйств. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Nikkei Asia.

Министерство экономики, промышленности и торговли страны считает, что в Японии может наступить кризис, который по масштабам будет соответствовать тому, который наступил после землетрясения в 2011 году, пишет Nikkei. Для стабильного энергообеспечения столицы и соседних городов необходим запас электроэнергии в коэффициенте 3%, но, по прогнозам, в случае холодной зимы он составит –0,6%.

С точки зрения обеспечения электроэнергией столичного региона это может быть самая тяжелая зима с 2012 года. Тогда были остановлены все атомные электростанции после аварии на АЭС «Фукусима-1».

Впервые за 5 лет правительство Японии планирует собрать профильное заседание, посвященное энергообеспечению. Об этом Nikkei рассказал генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно.

Проблемы с электроэнергией в столичном регионе ожидаются этим летом. Зимой они могут охватить и другие регионы страны. Правительство может потребовать от энергетических компаний запуска старых тепловых электростанций — тех, что были остановлены, например, из‑за истечения срока эксплуатации. Также предприятия должны будут оповестить население о сложностях.

Причины предполагаемых трудностей — рост цен на сжиженный природный газ, а также опасения относительно стабильности поставок электроэнергии.

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