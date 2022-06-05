Власти Крыма разработали словарь по замещению английских слов русскими

Власти Крыма собираются раздать участникам международного фестиваля русской культуры словари по замещению английских слов русскими. Об этом сообщил председатель Госсовета региона Владимир Константинов, передает ТАСС.

«Самое время западничество выковырять навсегда, самое время [его] забыть. <…> Эти [заимствованные из иностранных языков] слова забыли <…> и начинаем говорить по-русски. Русский язык имеет эти слова, зачем паразитировать чужими словами», — сказал он.

По словам Константинова, «настоящая русская культура всегда боролась за свою самобытность» и подвергалась давлению, но она «выстояла» и пришло «время дать ей толчок». Экземпляры словаря получились «симпатичные, с определенным чувством юмора», добавил он.

Он также отметил, что отечественные писатели и философы прошлого всегда говорили о вреде засилья иностранных слов, «что они унижают русский язык».

В международном фестивале русской, славянской культуры «Великое русское слово» впервые примут участие представители Херсонской и Запорожской областей.