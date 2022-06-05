Власти Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыли небо для полета Лаврова в Сербию

Власти Болгарии, Северной Македонии и Черногории отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет министра иностранных дел России Сергея Лаврова , который собирался лететь для визита в Сербию. Об этом сообщает сербская газета «Вечерне новости» со ссылкой на собственный источник.

Предполагалось, что во время посещения Сербии Лавров встретится с президентом Александром Вучичем, а также главой МИД Николой Селаковичем, председателем Народной скупщины Ивицей Дачичем и патриархом Сербским Порфирием. Однако теперь Вучич проведет встречу с послом России Александром Боцан-Харченко.

«Ситуация в связи с визитом Сергея Лаврова исключительно сложная. Невероятно, но ситуация в Европе и мире сейчас такова, что президент одной страны должен заниматься такими вещами, как логистика прибытия министра иностранных дел другой страны. От этого зависит, прибудет он или нет», — сказала ремьер Сербии Ана Брнабич и добавила, что Вучич лично занимается логистикой визита главы российского МИД.

Она также считает правильной позицию Сербии принять Лаврова, предоставив ему возможность высказать свою позицию, потому что сейчас «никто в мире не хочет ни с кем разговаривать».