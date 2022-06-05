Власти Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыли небо для полета Лаврова в Сербию

Власти Болгарии, Северной Македонии и Черногории отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который собирался лететь для визита в Сербию. Об этом сообщает сербская газета «Вечерне новости» со ссылкой на собственный источник.
Полет планировался на 6–7 июня, но теперь «оказался под большим вопросом». Издание опубликовало фотографию документа черногорских властей.
Предполагалось, что во время посещения Сербии Лавров встретится с президентом Александром Вучичем, а также главой МИД Николой Селаковичем, председателем Народной скупщины Ивицей Дачичем и патриархом Сербским Порфирием. Однако теперь Вучич проведет встречу с послом России Александром Боцан-Харченко.
«Ситуация в связи с визитом Сергея Лаврова исключительно сложная. Невероятно, но ситуация в Европе и мире сейчас такова, что президент одной страны должен заниматься такими вещами, как логистика прибытия министра иностранных дел другой страны. От этого зависит, прибудет он или нет», — сказала ремьер Сербии Ана Брнабич и добавила, что Вучич лично занимается логистикой визита главы российского МИД.
Она также считает правильной позицию Сербии принять Лаврова, предоставив ему возможность высказать свою позицию, потому что сейчас «никто в мире не хочет ни с кем разговаривать».