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Роскомнадзор заблокировал сайты проекта Зеленского и украинского гастроклуба «Пища для ума»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:59

Роскомнадзор по требованию прокуратуры ограничил доступ к сайту проекта United24, созданного украинским президентом Владимиром Зеленским для сбора пожертвований в бюджет страны и местных изданий. На это в реестре ведомства обратил внимание РБК.

На United24 собирались деньги в счет нацбанка Украины и изданий «Грати» и «Укроп», сайта новостей Кривого Рога «Свои» и других украинских СМИ, а также молдавского Disinfo и белорусских Ex-Press и Intex Press.

Под блокировку также попал сайт украинского агентства гастротуризма «Пища для ума». Оно организовывало гастрономические туры в Европу. При попытке зайти на сайт российские и белорусские пользователи видели заявление с осуждением «спецоперации» России на территории Украины, а в соцсетях проекта публикуются антивоенные посты. Создатели «Пищи для ума» перестали принимать заявки от жителей России на участие в турах.

Эти ресурсы заблокировали по статье закона информации, в которой говорится о призывах к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности или «участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка», с «недостоверной общественно значимой информацией, распространяемой под видом достоверных сообщений» и создающей различные угрозы.

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