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На Мэрайю Кэри подали в суд за плагиат песни «All I Want For Christmas Is You» 15:04
ВОЗ: оспой обезьян заболели 780 человек в 27 странах, для которых это не характерно 14:56
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Дайджест

780 заболевших оспой обезьян, очередной провал «Морбиуса» в прокате и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:36

Северная Корея запустила восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Это уже восемнадцатое ракетное испытание КНДР с начала года.

ВОЗ сообщила о 780 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян. Их выявили с 13 мая по 2 июня в 27 странах, которые не считаются эндемичными для этой болезни.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко счел достаточно высоким уровень заболеваемости коронавирусом в России. Под наблюдением медиков находятся почти 100 тыс. пациентов, в том числе 2500 человек — в тяжелом состоянии.

В возрасте 78 лет умер грузинский режиссер Темур Чхеидзе, ставивший постановки в БДТ и Большом театре. За всю жизнь он поставил около 80 спектаклей.

Экоактивистка приковала себя к сетке за шею во время полуфинального теннисного матча «Ролан Гаррос», чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления. На ее футболке была надпись «У нас осталось 1028 дней».

Автор песен Энди Стоун подал на Мэрайю Кэри 20-миллионный иск о плагиате трека «All I Want for Christmas Is You». Он утверждает, что был соавтором песни с таким же названием и не давал разрешения на ее использование.

Рок-группа Red Hot Chili Peppers выпустила песню «Nerve Flip». Изначально она вышла в Японии в качестве бонус-трека к последнему альбому музыкантов «Unlimited Love».

«Морбиус» с Джаредом Лето вышел в повторный американский прокат и вновь провалился. В пятницу картина собрала всего 85 тыс. долларов, а каждый кинозал — около 82 долларов.

Медвежонок Паддингтон пришел на чаепитие к Елизавете II, чтобы поздравить ее с 70-летием правления. Оказалось, что на всякий случай королева хранит в сумочке бутерброд с мармеладом.

FX опубликовал первый тизер четвертого сезона «Чем мы заняты в тени», который выйдет 13 июля. В нем вампирская семья веселится на рейве под «Rasputin» группы Boney M.

В соцсети утек трейлер фильма «Добыча» — приквела культового «Хищника». В ролике показали, как замаскированный пришелец выслеживает соплеменников девушки Нуры из индейского племени.

Блогер MrBeast, который устраивал испытания по мотивам «Игры в кальмара» с крупным денежным призом, выпустил новое видео. В этот раз он воссоздал копию шоколадной фабрики Вилли Вонки — с шоколадной рекой и комнатами из зефира.

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