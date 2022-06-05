Мурашко: уровень заболевания COVID-19 в России все еще высокий

В России достаточно высокий уровень заболеваемости коронавирусом, передает ТАСС слова министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Под наблюдением медиков находятся почти 100 тыс. пациентов, в том числе 2,5 тыс. человек находится в тяжелом состоянии.

«В этот период, когда все-таки достаточно высокий уровень заболеваемости еще сохраняется, пока рекомендуем [проходить] ревакцинацию раз в шесть месяцев», — сказал он.

Мурашко отметил, что, несмотря на «значительное сокращение» распространения COVID-19 в мире, нужно иметь «готовность к новым волнам». По его словам, в странах, где наступил зимний период, наблюдается рост заболеваемости.

За прошедшие сутки в России выявили 3 786 новых случаев коронавируса. Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 351 851, в мире — превысило 535,2 млн.