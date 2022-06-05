«Морбиус» опять вышел в американский прокат и повторно провалился

3 июня «Морбиус» вышел в повторный американский прокат и вновь провалился. Об этом сообщает Collider.

Супергеройский фильм с Джаредом Лето вернули в 1037 американских кинотеатров на волне популярности мемов. Однако 3 июня картина собрала всего 85 тыс. долларов, а каждый кинозал около 82 долларов.

Так, за все время проката «Морбиус» собрал в США 73,6 млн долларов. По данным Forbes, средняя касса фильма в американских кинотеатрах составляет всего 270 долларов.

Повторный прокат фильма породил новую волну мемов в интернете. В твиттере один из пользователей пошутил, что заплатил за один билет 85 тыс. долларов. «Да, я знаю, что билет не столько стоит», — подчеркнул он.

«Морбиус» вышел в кинотеатрах в марте 2022 года. Картина получила низкие оценки как от критиков, так и от зрителей.