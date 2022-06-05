перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Князь Монако написал книгу о защите океанской среды 16:03
Умер грузинский режиссер Темур Чхеидзе 15:56
На Мэрайю Кэри подали в суд за плагиат песни «All I Want For Christmas Is You» 15:04
ВОЗ: оспой обезьян заболели 780 человек в 27 странах, для которых это не характерно 14:56
Anna Webber/Getty Images
Red Hot Chili Peppers выпустили трек «Nerve Flip» 14:14
MrBeast построил шоколадную фабрику Вилли Вонки с шоколадной рекой и комнатами из зефира 13:50
Tommy Hilfiger запустил онлайн-игру на платформе Roblox 13:39
В соцсети утек трейлер приквела «Хищника» 12:35
В России выявили 3 786 новых случаев коронавируса 11:07
FX Networks/YouTube
Вампирский рейв в тизере четвертого сезона «Чем мы заняты в тени» 10:47
Anadolu Agency/Getty Imagines
«У нас осталось 1028 дней»: экоактивистка приковала себя к сетке в полуфинале «Ролан Гаррос» 9:47
КНДР запустила восемь баллистических ракет в сторону Японского моря 8:43
070 Shake выпустила второй студийный альбом — и клип с отсылками к Линчу и Нолану Вчера в 20:30
В сети продаются браслеты участников суда между Деппом и Херд. Цены доходят до 5 тыс. долларов Вчера в 19:02
Первая китаянка, отправившаяся в космос, совершит второй полет на орбиту Вчера в 18:19
В Петербурге закрашивают потрет Хармса, Джонни Депп выпустит альбом и другие новости дня
Вчера в 17:55 дайджест
Граффити с Хармсом в Петербурге закрашивают Вчера в 16:29
Под Донецком из‑за боевых действий загорелся самый крупный деревянный храм Украины Вчера в 15:47
Проект «Сейчас»/Алексей Лазарев, Анита Грэй
Инсталляция, помогающая найти счастье наедине с собой, победила в опен-коле «Архстояния» Вчера в 14:58
20th Century Fox/Afisha.ru
«Дэдпул останется Дэдпулом»: сценаристы франшизы рассказали о работе над третьим фильмом Вчера в 13:51

Князь Монако написал книгу о защите океанской среды

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:03

Правящий князь Монако Альбер II написал свою первую книгу. Она посвящена теме защиты океанской флоры и фауны, сообщает ТАСС.

Книга появится в магазинах уже 8 июня. Князь рассказал, что заинтересовался морскими исследованиями после встречи с капитаном Жак-Ивом Кусто, который возглавлял океанографический музей в Монако.

Альбер II отметил, что для спасения океана нужно поменять свое поведение на всех уровнях как на личном, так и на коллективном.« Нужно по-другому совместно использовать природные ресурсы и защищать их нормами, которые должны действовать на международном уровне», — сказал он.

По его словам, к 2030 году необходимо снизить почти на 50% выброс вредных газов, а также увеличить мощности для выработки энергии из возобновляемых источников, среди которых солнце и ветер.

В 2020 году князь Монако получил награду за вклад в дело защиты океанов. Ее вручила американская актриса Ума Турман.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Три кота и море приключений
Самая известная котосемья на выезде
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
боевик
Своя война. Шторм в пустыне
Алексей Чадов отправляется в Сирию, мечтая вернуться на балабановскую «Войну»
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
приключение
Мой папа — вождь
Дмитрий Нагиев изображает из себя аборигена с копьем
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Ума Турман
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить