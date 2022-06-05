Князь Монако написал книгу о защите океанской среды

Правящий князь Монако Альбер II написал свою первую книгу. Она посвящена теме защиты океанской флоры и фауны, сообщает ТАСС.

Книга появится в магазинах уже 8 июня. Князь рассказал, что заинтересовался морскими исследованиями после встречи с капитаном Жак-Ивом Кусто, который возглавлял океанографический музей в Монако.

Альбер II отметил, что для спасения океана нужно поменять свое поведение на всех уровнях как на личном, так и на коллективном.« Нужно по-другому совместно использовать природные ресурсы и защищать их нормами, которые должны действовать на международном уровне», — сказал он.

По его словам, к 2030 году необходимо снизить почти на 50% выброс вредных газов, а также увеличить мощности для выработки энергии из возобновляемых источников, среди которых солнце и ветер.

В 2020 году князь Монако получил награду за вклад в дело защиты океанов. Ее вручила американская актриса Ума Турман.