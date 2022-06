На Мэрайю Кэри подали в суд за плагиат песни «All I Want For Christmas Is You»

Автор песен Энди Стоун подал в суд на Мэрайю Кэри за нарушение авторских прав на ее праздничный хит «All I Want for Christmas Is You», спустя почти 30 лет по его выхода. Об этом сообщает The Guardian.

Стоун предъявил певице иск на 20 млн долларов. Он утверждает, что был соавтором песни с таким же названием и не давал разрешения на ее использование.

Согласно документам, группа Стоуна Vince Vance and the Valiants записала и выпустила свой трек в 1989 году, а 1993 году и клип на нее. Истец обвиняет Кэри и ее соавтора Уолтера Афанасьева в том, что они «использовали популярность и уникальный стиль» его песни.

The Guardian подчеркивает, что у этих песен разные тексты и мелодии, а в Бюро по авторским правам США зарегистрировано 177 записей под названием «All I Want for Christmas Is You».

В иске также говорится, что впервые адвокаты Стоуна связались с певицей в 2021 году, но они «не смогли прийти к какому‑либо соглашению».

Трек Кэри вышел в 1994 году на четвертом студийном альбоме «Merry Christmas». «All I Want for Christmas Is You» стала единственной песней в истории, которая трижды поднималась на первое место чарта, полностью выбывая из него.