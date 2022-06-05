ВОЗ: оспой обезьян заболели 780 человек в 27 странах, для которых это не характерно

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обладает информацией о 780 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян. Об этом сообщает ТАСС.

Заболевших выявили в 17 странах, которые не считаются эндемичными для оспы обезьян. Случаи зафиксировали с 13 мая по 2 июня.

1 июня сообщалось о более 550 заболевших человек, но об эпидемическом распространении оспы обезьян тогда речи не шло, хотя упоминалось об увеличении числа случаев в ближайшем времени.

При этом в ВОЗ заявляли, что не уверены, что распространение оспы обезьян среди людей удастся полностью сдержать. Вероятность дальнейшего распространения инфекции в Европе и других странах летом оценили как высокую.

Заразиться оспой обезьян может любой человек, если он имеет тесный физический контакт с инфицированным.

Оспа обезьян представляет собой редкое вирусное заболевание, которое в основном передается человеку от диких животных. Среди симптомов заболевания — лихорадка, головная и мышечная боли, увеличение лимфатических узлов, озноб, усталость и боль в спине. Как правило, вспышки оспы обезьян происходят на территории Африки. Однако недавно заболевших стали обнаруживать в Европе, Австралии и Америке. В Нигерии уже зафиксировали первую смерть от оспы обезьян.