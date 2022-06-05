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В соцсети утек трейлер приквела «Хищника»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:35

Пользователь твиттера опубликовал трейлер фильмы «Добыча» — приквела культового боевика «Хищник» 1987 года. На видео видно, как замаскированный пришелец выслеживает соплеменников главной героини.

Действие картины происходит во время Гражданской войны в США. Девушка-команч Нура, вопреки традициям индейского племени хочет стать воином. Ей предстоит столкнуться с Хищником, впервые оказавшимся на Земле, и вступить с ним в борьбу.

Режиссером картины стал Дэн Трахтенберг, сценарий написал Патрик Эйсон, роль Нуры исполнила Эмбер Мидтандер. Картина выйдет на стриминговом сервисе Hulu 5 августа.

«Добыча» станет пятой частью основной франшизы «Хищник». После оригинального фильма 1987 года с Арнольдом Шварценеггером последовал «Хищник-2» 1990 года, затем «Хищники», выпущенные в 2010-м, и еще один «Хищник», появившийся в 2018-м.

Серия фильмов также дважды пересекалась с франшизой «Чужой» — в 2004 году вышел «Чужой против Хищника», а через три года его продолжение — «Чужие против Хищника: Реквием».

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