В России выявили 3 786 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 3 786 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 315 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 248. Следом по этому показателю идут Подмосковье, Москва, Воронежская, Волгоградская, Свердловская, Нижегородская и Челябинская области.