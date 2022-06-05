перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Медвежонок Паддингтон поздравил Елизавету II с платиновым юбилеем 11:43
В России выявили 3 786 новых случаев коронавируса 11:07
FX Networks/YouTube
Вампирский рейв в тизере четвертого сезона «Чем мы заняты в тени» 10:47
КНДР запустила восемь баллистических ракет в сторону Японского моря 8:43
070 Shake выпустила второй студийный альбом — и клип с отсылками к Линчу и Нолану Вчера в 20:30
В сети продаются браслеты участников суда между Деппом и Херд. Цены доходят до 5 тыс. долларов Вчера в 19:02
Первая китаянка, отправившаяся в космос, совершит второй полет на орбиту Вчера в 18:19
В Петербурге закрашивают потрет Хармса, Джонни Депп выпустит альбом и другие новости дня
Вчера в 17:55 дайджест
Граффити с Хармсом в Петербурге закрашивают Вчера в 16:29
Под Донецком из‑за боевых действий загорелся самый крупный деревянный храм Украины Вчера в 15:47
Проект «Сейчас»/Алексей Лазарев, Анита Грэй
Инсталляция, помогающая найти счастье наедине с собой, победила в опен-колле «Архстояния» Вчера в 14:58
20th Century Fox/Afisha.ru
«Дэдпул останется Дэдпулом»: сценаристы франшизы рассказали о работе над третьим фильмом Вчера в 13:51
В России выявили 4101 новый случай коронавируса Вчера в 13:12
Рогозин поручил восстановить работу отключенного Германией телескопа eROSITA Вчера в 12:37
Стремоусов: Украина заблокировала банковские счета в Херсонской области Вчера в 10:56
Ограничение на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 12 июня Вчера в 9:42
robbieherrera / Unsplash
Россияне при попытке оформить визу в Мексику получают отказ на украинском языке Вчера в 8:41
В США врачи впервые пересадили орган, напечатанный на 3D-принтере. Им стало ухо Вчера в 1:57
Светлана Лобода выпустила песню «Молитва», посвященную 100 дням «спецоперации» Вчера в 1:09
Джонни Депп выпустит музыкальный альбом совместно с Джеффом Беком Вчера в 0:37

В России выявили 3 786 новых случаев коронавируса

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:07

За последние сутки в России выявили 3 786 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 315 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 248. Следом по этому показателю идут Подмосковье, Москва, Воронежская, Волгоградская, Свердловская, Нижегородская и Челябинская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 351 851. За сутки умерли 75 человек, за весь период — 379 520. Выздоровели 3 935 человек, за все время — 17 764 261. Число госпитализаций за сутки составило 837.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 535,2 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (86,5 млн), на втором — Индия (43,1 млн). За ними идут Бразилия (31,1 млн), Франция (29,6 млн), Германия (26,5 млн) и Великобритания (22,3 млн).

События недели на afisha.ru
мультфильм
Три кота и море приключений
Самая известная котосемья на выезде
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
приключение
Мой папа — вождь
Дмитрий Нагиев изображает из себя аборигена с копьем
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
боевик
Своя война. Шторм в пустыне
Алексей Чадов отправляется в Сирию, мечтая вернуться на балабановскую «Войну»
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить