В России выявили 3 786 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 3 786 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 315 меньше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 248. Следом по этому показателю идут Подмосковье, Москва, Воронежская, Волгоградская, Свердловская, Нижегородская и Челябинская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 351 851. За сутки умерли 75 человек, за весь период — 379 520. Выздоровели 3 935 человек, за все время — 17 764 261. Число госпитализаций за сутки составило 837.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 535,2 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (86,5 млн), на втором — Индия (43,1 млн). За ними идут Бразилия (31,1 млн), Франция (29,6 млн), Германия (26,5 млн) и Великобритания (22,3 млн).