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КНДР запустила восемь баллистических ракет в сторону Японского моря

Дарья Мельникова
Сегодня в 8:43

КНДР выпустила восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщает ТАСС.

«Южнокорейская армия сегодня, 5 июня, с 9.08 по 9.43 (с 03.08 по 03.43 мск) зафиксировала восемь пусков Северной Кореей баллистических ракет малой дальности из района аэропорта Сунан в Пхеньяне и других мест», — заявили военные.

По данным минобороны Японии, снаряды пролетели от 300 до 400 километров. Они достигли максимальной высоты от 50 до 100 километров. В Южной Корее считают, что ракеты пролетели от 110 до 670 километров с максимальной высотой от 25 до 90 километров при скорости примерно в три-шесть махов.

Это уже восемнадцатое ракетное испытание КНДР с начала года. Последнее состоялось 25 мая, тогда были запущены три баллистические ракеты, включая одну межконтинентальную.

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи подчеркнули, что в сотрудничестве с США сохраняют оборонную готовность и следят за развитием событий.

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