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В Петербурге закрашивают потрет Хармса, Джонни Депп выпустит альбом и другие новости дня
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В Петербурге закрашивают потрет Хармса, Джонни Депп выпустит альбом и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 17:55

«Аэрофлот» приостановил полеты на Шри-Ланку после ареста самолета. Для вывоза россиян из страны перевозчик будет выполнять рейсы из Коломбо.

Под Донецком из‑за боевых действий загорелся Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской Лавры. Он был построен в 2009 году и стал самым крупным деревянным храмом Украины.

Жителям Херсонской области заблокировали банковские карты Приватбанка и Ощадбанка, заявили в военно-гражданской администрации региона. Перестали работать и банкоматы этих кредитных организаций.

Россияне начали получать отказ в оформлении электронной визы в Мексику на украинском языке. Если в анкете на сайте посольства указать российское гражданство, на экране появится текст на украинском, где говорится, что запрос «не обработан».

Петербургские коммунальщики начали закрашивать портрет Хармса на фасаде дома по улице Маяковского. Споры вокруг стрит-арта продолжались не один год, в итоге городские власти пообещали заменить портрет световой проекцией.

Дмитрий Рогозин поручил восстановить работу немецкого телескопа eROSITA, который был отключен Германией из‑за «спецоперации». Руководитель орбитальной обсерватории, в состав которой входит телескоп, говорил, что односторонние действия в отношении столь сложного прибора могут привести к его поломке.

В США врачи впервые пересадили орган, напечатанный на 3D-принтере. Для двадцатилетней пациентки изготовили ушной имплант из ее же клеток.

Сценаристы «Дэдпула» уверили фанатов, что после присоединения к Disney третья часть не станет более семейной. «Дэдпул останется Дэдпулом» — таким, каким его полюбили зрители в первых фильмах, отметили они.

Серию книг «Кольцо Тьмы» Ника Перумова издадут в виде комикса. Первая часть выйдет в конце лета. Комикс, как и трилогия писателя, расскажет о Средиземье через триста лет после событий «Властелина Колец» Джона Толкина.

Светлана Лобода поделилась песней в сотый день российской «спецоперации». В треке «Молитва» она поет о надежде на прекращение боевых действий.

Джонни Депп выпустит музыкальный альбом вместе с гитаристом Джеффом Беком. Пластинка выйдет уже в июле.

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