Граффити с Хармсом в Петербурге закрашивают

В Петербурге коммунальщики начали закрашивать портрет Даниила Хармса на фасаде дома на улице Маяковского.

Портрет Даниила Хармса появился на угловом фасаде дома по адресу Маяковского, 11 шесть лет назад. Художники Паша Кас и Павел Мокич приурочили работу к 74-й годовщине смерти писателя. Хармс жил в этом доме в 1925–1941 годах, вплоть до ареста.

Споры и судебные разбирательства вокруг граффити с Даниилом Хармсом продолжались ни один год. Вскоре после появления портрета на него пожаловались два петербургских журналиста, однако местные жители выступили против закрашивания граффити.

В октябре прошлого года Дзержинский районный суд обязал закрасить стрит-арт, сочтя его несанкционированным рисунком. В феврале 2022-го группа активистов заявила, что граффити заменят на световую проекцию. Сообщалось, что собственники жилья и районная администрация подпишут мировое соглашение. По словам активистов, юридических возможностей сохранить портрет Хармса не было.

Затем власти Петербурга запустили сбор идей для световой проекции, которая заменит граффити. О победителе пока не сообщалось.

Соавтор граффити Паша Кас выступал против его замены на проекцию. Сохранить портрет требовали и известные петербуржцы, включая директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и экс-губернатора города Георгия Полтавченко.