Граффити с Хармсом в Петербурге закрашивают

В Петербурге коммунальщики начали закрашивать портрет Даниила Хармса на фасаде дома на улице Маяковского.
Фотографии и видео с места работ публикует Sota.
Портрет Даниила Хармса появился на угловом фасаде дома по адресу Маяковского, 11 шесть лет назад. Художники Паша Кас и Павел Мокич приурочили работу к 74-й годовщине смерти писателя. Хармс жил в этом доме в 1925–1941 годах, вплоть до ареста.
Споры и судебные разбирательства вокруг граффити с Даниилом Хармсом продолжались ни один год. Вскоре после появления портрета на него пожаловались два петербургских журналиста, однако местные жители выступили против закрашивания граффити.
В октябре прошлого года Дзержинский районный суд обязал закрасить стрит-арт, сочтя его несанкционированным рисунком. В феврале 2022-го группа активистов заявила, что граффити заменят на световую проекцию. Сообщалось, что собственники жилья и районная администрация подпишут мировое соглашение. По словам активистов, юридических возможностей сохранить портрет Хармса не было.
Затем власти Петербурга запустили сбор идей для световой проекции, которая заменит граффити. О победителе пока не сообщалось.
Соавтор граффити Паша Кас выступал против его замены на проекцию. Сохранить портрет требовали и известные петербуржцы, включая директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и экс-губернатора города Георгия Полтавченко.