В России выявили 4101 новый случай коронавируса

За последние сутки в России выявили 4101 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 87 меньше, чем вчера.
Больше всег0о заражений зафиксировано в Москве — 272. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Воронежская, Ростовская, Волгоградская и Нижегородская области, Татарстан и Свердловская область.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 348 065. За сутки умерли 82 человека, за весь период — 379 445. Выздоровели 5132 человека, за все время — 17 760 326. Число госпитализаций за сутки составило 1493.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 534,8 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (86,4 млн), на втором — Индия (43,1 млн). За ними идут Бразилия (31,1 млн), Франция (29,5 млн), Германия (26,5 млн) и Великобритания (22,3 млн).