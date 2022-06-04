В России выявили 4101 новый случай коронавируса

За последние сутки в России выявили 4101 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 87 меньше, чем вчера.

Больше всег0о заражений зафиксировано в Москве — 272. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Воронежская, Ростовская, Волгоградская и Нижегородская области, Татарстан и Свердловская область.