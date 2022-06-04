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Рогозин поручил восстановить работу отключенного Германией телескопа eROSITA

Семён Гудошников
Сегодня в 12:37

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил восстановить работу немецкого телескопа eROSITA, который входит в состав российско-немецкой орбитальной обсерватории «Спектр-РГ». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«У тех в Берлине, кто принимал решение по отключению немецкого телескопа из русофобских политических соображений, не было на это морального права. Работа космической обсерватории необходима для науки. Мы исправим ошибку немцев и включим их телескоп на нашей обсерватории „Спектр-РГ“», — заявил Рогозин.

«Спектр-РГ» был запущен в июле 2019 года с Байконура ракетой-носителем «Протон-М». В задачи обсерватории входит изучение Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения. На «Спектр-РГ» установлены два рентгеновских телескопа: российский ART-XC и немецкий eROSITA. Сейчас он находится на расстоянии 1,5 млн километров от Земли.

26 февраля, на третий день российской «военной операции» на Украине, немецкая сторона уведомила Москву об отключении eROSITA. 2 июня глава Роскосмоса допустил, что телескоп включат в ближайшее время.

26 февраля, через два дня после начала российской военной операции на Украине, Рогозин сообщил, что немецкая сторона уведомила Москву об отключении eROSITA. 2 июня глава «Роскосмоса» допустил, что телескоп включат в ближайшее время.

На следующий день руководитель обсерватории Рашид Сюняев заявил, что возобновить работу телескопа можно только при согласовании с немецкой стороной. По его мнению, односторонние действия в такой ситуации лишь добавляют недоверия между людьми.

«Это замечательный прибор, абсолютно мирового класса, который уже дал очень много данных. Все мы мечтаем, чтобы он вернулся к активной работе. Но это удивительно сложный прибор, и, если мы примем решение пренебречь соглашениями с партнерами и самостоятельно его включить, это может его просто погубить», — пояснил Сюняев.

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