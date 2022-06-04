Стремоусов: Украина заблокировала банковские счета в Херсонской области

Власти Украины заблокировали банковские счета на территории Херсонской области. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации (временный орган власти в украинских регионах, где проходят боевые действия) области Кирилла Стремоусова.

Он заявил, что жители не могут снять деньги с банковских карт — они перестали обслуживаться, а банкоматы после отключения интернета не работают. По его словам, речь о Приватбанке и Ощадбанке.

Стремоусов также сказал, что на территории Херсонской области в ближайшее время заработают банки, которые интегрированы в российскую финансовую систему.

Как отмечает агентство, в ходе «военной спецоперации» на Украине российская сторона взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге страны. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций.

27 мая стало известно, что Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код «+7». По словам советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова, в Херсоне, Мелитополе и Бердянске в продажу поступили сим-карты новых операторов. Он также заявил, что украинский телефонный код «+380» скоро «уйдет в прошлое».

31 мая Кирилл Стремоусов сказал, что Херсонская область в ближайшее время намерена инициировать вопрос о вхождении в состав России, чтобы регион стал полноценным субъектом.