перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Стремоусов: Украина заблокировала банковские счета в Херсонской области 10:56
Ограничение на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 12 июня 9:42
robbieherrera / Unsplash
Россияне при попытке оформить визу в Мексику получают отказ на украинском языке 8:41
В США врачи впервые пересадили орган, напечатанный на 3D-принтере. Им стало ухо 1:57
Светлана Лобода выпустила песню «Молитва», посвященную 100 дням «спецоперации» 1:09
Джонни Депп выпустит музыкальный альбом совместно с Джеффом Беком 0:37
«Аэрофлот» приостановил рейсы на Шри-Ланку после ареста самолета 0:04
Издательство «Alpaca»/"ВКонтакте"
Серию книг «Кольцо Тьмы», продолжающую «Властелина колец», выпустят в виде комикса Вчера в 23:01
Песков: у его дочери Елизаветы, которая попала под санкции США и ЕС, «на многое раскрываются глаза» Вчера в 22:35
В музее-усадьбе Муравьевых-Апостолов пройдет концерт пианистки Евы Геворгян Вчера в 22:10
HBO решил не продлевать «Воспитанных волками» на третий сезон Вчера в 21:59
Журналисты Алексей Пивоваров, Олег Кашин и еще четыре человека включены в реестр СМИ-иноагентов Вчера в 21:22
Часть магазинов LEGO приостановила работу в России из‑за отсутствия товаров Вчера в 21:09
Адвокат Эмбер Херд: актриса проиграла в суде из‑за травли в соцсетях Вчера в 20:59
«Яндекс» без Воложа, Невзоров* с гражданством Украины и другие новости дня
Вчера в 20:44 дайджест
Участницу Pussy Riot Айсолтан Ниязову отпустили из хорватской тюрьмы Вчера в 20:34
В клубе «16 тонн» пройдет концерт Юлии Чичериной. Ее критикуют за поддержку «спецоперации» Вчера в 20:21
Софья Сандурская/Агентство «Москва»
Все российские рестораны, принадлежавшие McDonald’s, заработают в ближайшие два месяца Вчера в 19:45
Житель Далласа уничтожил экспонаты музея на 5 млн долларов. Он «разозлился на возлюбленную» Вчера в 19:19
В Китае создали умную подушку, которая отслеживает сон и заряжается от трения головы Вчера в 18:47

Стремоусов: Украина заблокировала банковские счета в Херсонской области

Виктория Шанина
Сегодня в 10:56

Власти Украины заблокировали банковские счета на территории Херсонской области. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации (временный орган власти в украинских регионах, где проходят боевые действия) области Кирилла Стремоусова.

Он заявил, что жители не могут снять деньги с банковских карт — они перестали обслуживаться, а банкоматы после отключения интернета не работают. По его словам, речь о Приватбанке и Ощадбанке.

Стремоусов также сказал, что на территории Херсонской области в ближайшее время заработают банки, которые интегрированы в российскую финансовую систему.

Как отмечает агентство, в ходе «военной спецоперации» на Украине российская сторона взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге страны. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций.

27 мая стало известно, что Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код «+7». По словам советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова, в Херсоне, Мелитополе и Бердянске в продажу поступили сим-карты новых операторов. Он также заявил, что украинский телефонный код «+380» скоро «уйдет в прошлое».

31 мая Кирилл Стремоусов сказал, что Херсонская область в ближайшее время намерена инициировать вопрос о вхождении в состав России, чтобы регион стал полноценным субъектом.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Три кота и море приключений
Самая известная котосемья на выезде
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
боевик
Своя война. Шторм в пустыне
Алексей Чадов отправляется в Сирию, мечтая вернуться на балабановскую «Войну»
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
приключение
Мой папа — вождь
Дмитрий Нагиев изображает из себя аборигена с копьем
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Кирилл Стремоусов
Олег Крючков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить