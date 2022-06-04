Россияне при попытке оформить визу в Мексику получают отказ на украинском языке

Россияне начали получать отказ в оформлении электронной визы для въезда в Мексику на украинском языке. Об этом пишет РИА «Новости».

С января 2017 года на сайте посольства Мексики в России можно получить электронное разрешение на въезд в страну. Оформлять его не нужно тем, у кого есть действующая виза стран, входящих в Шенгенску зону, либо постоянный вид на жительство ряда стран.

Чтобы получить электронную визу необходимо заполнить анкету с личными данными и указать даты посещения Мексики. Теперь, если указать в строке «гражданство» Россию, то после заполнения анкеты на экране появляется текст на украинском языке, где написано, что запрос «не обработан».

На просьбу прокомментировать это мексиканское посольство или МИД страны РИА «Новости» пока не ответили.