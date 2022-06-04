Светлана Лобода выпустила песню «Молитва», посвященную 100 дням «спецоперации»

Клип к песне сняли в храме святого Петра в Риге. В записи сингла принял участие симфонический оркестр Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола.

Украинская певица Светлана Лобода выпустила песню «Молитва». Она опубликовала ее на своем ютьюб-канале в 100-й день российской «спецоперации» на территории Украины.

Лобода призналась, что ей сложно было начать петь после начала боевых действий. «Очень сложно! Но музыка, как тонкая полоса света, пробивается сквозь самые черные дни», — добавила она.

«100 дней с начала другой жизни, других снов, других слов и смыслов, других людей, слез, других песен, других молитв! 100 дней, которая навсегда изменили мир и состарили миллионы сердец на 100 лет», — написала певица.

Она выразила надежду, что украинский народ еще будет «праздновать жизнь» на своей прекрасной земле и будет «петь не от боли, а от счастья».