«Аэрофлот» приостановил рейсы на Шри-Ланку после ареста самолета

Российская авиакомпания «Аэрофлот» приостановила полеты на Шри-Ланку после ареста самолета властями страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на перевозчика.

Компания временно закрыла продажу билетов на рейсы в Коломбо. Коммерческие рейсы не будут выполняться в «ближайший период». Когда полеты могут быть возобновлены, в авиакомпании не уточнили.

Причиной отмены рейсов в «Аэрофлоте» назвали «неблагонадежность ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании». Ранее власти Шри-Ланки не согласовали возврат лайнера A330 из Коломбо.

Самолет арестовали 2 июня по требованию ирландской лизинговой компании Celestial Aviation Trading Limited. Для возвращения пассажиров в Россию «Аэрофлот» направит на остров другие самолеты.

«Для организации обратной перевозки пассажиров из Коломбо и недопущения дальнейших сложностей с возвратом вновь прибывающих пассажиров в Шри-Ланку, начиная с сегодняшнего дня все ближайшие рейсы Аэрофлота на остров будут выполняться без пассажирской загрузки из Москвы», — заявили в компании.