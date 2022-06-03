Серию книг «Кольцо Тьмы», продолжающую «Властелина колец», выпустят в виде комикса

Первый том станет адаптацией первой части цикла — «Эльфийского клинка». «Это будет шикарное издание в твердом переплете, формате А4. 72 страницы, комикс выйдет в конце лета», — сказали в «Alpaca».

Серию книг «Кольцо Тьмы» российского писателя Ника Перумова, которая является свободным продолжением «Властелина колец» Джона Толкина, выпустят в виде комикса. Об этом сообщили в издательстве «Alpaca».

Представители издательства отметили, что «долго создавали этот проект и безумно довольны результатом». Создавать комикс помогала команда «Vicious Membrane», а также иллюстраторы Алексей Горбут («Вор теней») и Григорий Старостин («Некрополис»).

«Кольцо Тьмы» — свободное продолжение серии «Властелин колец» Джона Толкина. Ник Перумов опубликовал первую книгу цикла в 1993 году. В своих произведениях писатель описывает Средиземье через триста лет после событий «Властелина колец».