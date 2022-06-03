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Песков: у его дочери Елизаветы, которая попала под санкции США и ЕС, «на многое раскрываются глаза»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 22:35

У Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «на многое раскрываются глаза» после того, как США и ЕС внесли ее в санкционные списки. Слова чиновника передает ТАСС.

По словам Пескова, Елизавета училась и долго жила во Франции, поэтому она «действительно очень любит» эту страну, но «уже много лет назад» девушка вернулась в Москву, закончила магистратуру МГИМО и работает в частном Фонде развития русско-французских исторических инициатив.

Песков подчеркнул, что Елизавету «с Францией связывает только симпатия и теплые чувства, больше ничего», а из санкций стала «абсолютно понятна несамостоятельность европейцев».

США внесли Дмитрия Пескова в санкционный список 3 марта. 12 марта американские власти добавили туда его детей дети Николай и Елизавета и супругу Татьяну Навку. 3 июня ЕС внес в свой санкционный список Николая, Елизавету и Татьяну Навку.

* Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность в стране запрещена.

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