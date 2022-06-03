HBO решил не продлевать «Воспитанных волками» на третий сезон

HBO не стал продлевать сериал «Воспитанные волками» на третий сезон, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на руководство стриминга. При этом первый сезон после премьеры стал самым успешным проектом на HBO Max — именно поэтому его продлили на второй, в котором была открытая концовка.

Руководство HBO поблагодарило шоураннера Аарона Гузиковски и исполнительного продюсера Ридли Скотта, который также снял несколько серий.

Актер, сыгравший Отца, Абубакар Салим призвал поклонников «Воспитанных волками» «надеяться на лучшее» и рассказать, как они любят сериал. По его словам, официально о закрытии шоу не сообщали только потому, что создатели надеются найти новую площадку, которая бы показывала «Воспитанных волками».

Салим сказал, что у авторов «Воспитанных волками» есть полностью проработанная сюжетная линия продолжения, а поддержка фанатов может помочь «найти для сериала новый дом».

«Воспитанные волками» рассказывают о двух андроидах — Матери и Отце, — пытающихся возродить человечество на далекой пустынной планете. «Афиша Daily» писала о том, что происходило в двух сезонах.