Адвокат Эмбер Херд: актриса проиграла в суде из‑за травли в соцсетях

Эмбер Херд проиграла в суде против Джонни Деппа из‑за травли в соцсетях, передает The Hollywood Reporter слова адвоката актрисы Элейн Бредехофт. Она не сомневается в том, что на присяжных повлияла поддержка бывшего мужа в сети.
Присяжные не могли не видеть огромное количество постов в твиттере, инстаграме* и тиктоке с критикой Херд, «абсолютно» уверена Бредехофт.
«Как можно было не видеть этого? [Присяжные] возвращались домой каждую ночь. У них есть семьи. Их члены сидят в социальных сетях. У нас был 10-дневный перерыв в середине [процесса] из‑за судейской конференции. Не может быть, чтобы на них это не повлияло. И это было ужасно. Это действительно было однобоко. Это как римский Колизей», — сказала защитница Херд и сравнила судебные заседания с зоопарком, потому что изначально была против камер в зале суда.
THR отмечает, что кампания в поддержку Деппа действительно масштабнее, чем у Херд. Для сравнения: после оглашения приговора пост Деппа собрал 17 млн лайков, а у Херд — около 300 тыс. Часть пользователей высмеивала очевидный плач Херд на трибуне для свидетелей.
Бредехофт сказала, что ей не дали предоставить «очень важные» медицинские записи Херд, которые демонстрируют, что девушка сообщала о насилии своему терапевту с 2012 года. Херд собирается обжаловать приговор, согласно которому актриса должна выплатить Деппу 15 млн долларов — сумму, которую, по словам Бредехофт, ее клиент «абсолютно» не может себе позволить.
Брак Джонни Деппа и Эмбер Херд длился 15 месяцев, пока она не предъявила ему обвинения в насилии и не подала на развод в мае 2016 года. По итогам процесса Деппу пришлось заплатить ей 7 млн долларов. Депп и Херд отказались от претензий друг к другу.
В 2019 году Джонни Депп подал свой первый иск о клевете на 50 млн долларов против Эмбер Херд. В документе уточнялось, что экс-супруга необоснованно обвиняла Джонни Деппа в домашнем насилии и регулярных побоях и использовала эту клевету ради продвижения своей карьеры. Адвокаты актрисы, в свою очередь, называли иск Деппа попыткой заставить бывшую жену замолчать.
После проигранного иска против The Sun Джонни Деппа попросили отказаться от роли Геллерта Грин-де-Вальда в третьей части «Фантастических тварей». Позже актера и его фильмы начал бойкотировать Голливуд. Депп называл себя жертвой культуры отмены.
*Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность в стране запрещена.