Адвокат Эмбер Херд: актриса проиграла в суде из‑за травли в соцсетях

Эмбер Херд проиграла в суде против Джонни Деппа из‑за травли в соцсетях, передает The Hollywood Reporter слова адвоката актрисы Элейн Бредехофт. Она не сомневается в том, что на присяжных повлияла поддержка бывшего мужа в сети.

Присяжные не могли не видеть огромное количество постов в твиттере, инстаграме* и тиктоке с критикой Херд, «абсолютно» уверена Бредехофт.

«Как можно было не видеть этого? [Присяжные] возвращались домой каждую ночь. У них есть семьи. Их члены сидят в социальных сетях. У нас был 10-дневный перерыв в середине [процесса] из‑за судейской конференции. Не может быть, чтобы на них это не повлияло. И это было ужасно. Это действительно было однобоко. Это как римский Колизей», — сказала защитница Херд и сравнила судебные заседания с зоопарком, потому что изначально была против камер в зале суда.

THR отмечает, что кампания в поддержку Деппа действительно масштабнее, чем у Херд. Для сравнения: после оглашения приговора пост Деппа собрал 17 млн лайков, а у Херд — около 300 тыс. Часть пользователей высмеивала очевидный плач Херд на трибуне для свидетелей.