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В клубе «16 тонн» пройдет концерт Юлии Чичериной. Ее критикуют за поддержку «спецоперации»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:21

Московский клуб «16 тонн» анонсировал концерт Юлии Чичериной и подвергся за это критике. Дело в том, что артистка активно поддерживает «спецоперацию» России на территории Украины. «Афиша Daily» собрала комментарии поклонников музыки.

Под постом в инстаграме* возмущенные пользователи признавались, что больше не хотят посещать клуб. Они называли предоставление Чичериной площадки «позором» и «пропагандой» и утверждали, что репутация «16 тонн» «после такого разрушена».

Представители заведения же подчеркнули, что они — «музыкальный клуб». «У каждого артиста своя аудитория и своя позиция. Если вам не по душе один артист, приходите на концер другого артиста, чья музыка или позиция будет вам ближе», — сказали в «16 тонн».

Модераторы страницы в соцсети пообещали удалять «оскорбительные комментарии». После этого под постом осталось лишь несколько высказываний. В них Чичерину называли «ватницей», «молодцом», «патриоткой» и «настоящей рокершей».

Критика в адрес «16 тонн» переместилась в другие соцсети. В твиттере клуб стали называть «нерукопожатным» и «аполитичным». Пользователи напомнили, что «„16 тонн“ — это клуб с кураторством, это не просто площадка, которую может снять любой человек».

«Клуб „16 тонн“ с его многолетней историей — не просто площадка, где может выступить любой, кто арендует зал, а место, которое известно своим арт-директорством в лице Павла Камакина и достаточно строгим подходом к тому, кто играет в клубе», — написал в своем блоге «Альбомы по пятницам» журналист Павел Борисов.

Другие комментаторы поддержали клуб и осудили «культуру отмены». Однако негативных комментариев было больше. К ним присоединился и музыкальный редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников.

«Исполнительница „Ту-лу-лы“ и „Жары“ хорошо так поехала, но не на автобусе: ездила на Донбасс, защищала „Русский мир“, ругалась на облака Цукерберга — в общем стала лицом советского рессентимента <…>. Ее новые патриотические — это довольно скучный и унылый русский рок, который в строю не споешь. <…> с этими песнями она приезжает в „16 тонн“. Нравится ли мне это? Нет».
Николай Овчинников
Музыкальный редактор «Афиши Daily»

Овчинников заявил, что у него «вызывает злость», что Чичерина имеет возможность выступать в центре Москвы, когда «группа „ДДТ“ фактически лишена возможности выступать», а «Noize MC и Монеточка вынуждены играть за границей».

Чичерину он назвал «человеком с другого идеологического полюса, материально и морально спонсирующим боевые действия». При этом Овчинников не призывает клуб к ответственности. По его мнению, Чичерина, а вместе с ней и «16 тонн» проиграют в честной конкуренции с другими артистами и другими площадками.

* Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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