В клубе «16 тонн» пройдет концерт Юлии Чичериной. Ее критикуют за поддержку «спецоперации»

Московский клуб «16 тонн» анонсировал концерт Юлии Чичериной и подвергся за это критике. Дело в том, что артистка активно поддерживает «спецоперацию» России на территории Украины. «Афиша Daily» собрала комментарии поклонников музыки.

Под постом в инстаграме* возмущенные пользователи признавались, что больше не хотят посещать клуб. Они называли предоставление Чичериной площадки «позором» и «пропагандой» и утверждали, что репутация «16 тонн» «после такого разрушена».

Представители заведения же подчеркнули, что они — «музыкальный клуб». «У каждого артиста своя аудитория и своя позиция. Если вам не по душе один артист, приходите на концер другого артиста, чья музыка или позиция будет вам ближе», — сказали в «16 тонн».

Модераторы страницы в соцсети пообещали удалять «оскорбительные комментарии». После этого под постом осталось лишь несколько высказываний. В них Чичерину называли «ватницей», «молодцом», «патриоткой» и «настоящей рокершей».