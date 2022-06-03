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Софья Сандурская/Агентство «Москва»
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Все российские рестораны, принадлежавшие McDonald’s, заработают в ближайшие два месяца

Семён Гудошников
Сегодня в 19:45

Все российские рестораны, ранее принадлежавшие McDonald’s должны возобновить работу в течение двух месяцев. Об этом в интервью Forbes заявил новый владелец бизнеса в РФ Александр Говор.

«У нас план жесткий и амбициозный — за два месяца открыть все рестораны сети», — сказал он. Предприниматель отметил, что сейчас к перезапуску фактически готовы 840 точек, еще семь ресторанов зарегистрированы, но не введены в эксплуатацию в Подмосковье, еще несколько — в Центральной России. В планах бизнесмена увеличить в ближайшие годы сеть до 1 тыс. точек в РФ.

«Минпромторг предложил приурочить ко Дню России запуск первого ресторана под новым брендом. Вот мы сейчас стараемся это сделать. У нас уже на сегодняшний день выбраны и зарегистрированы несколько названий для бренда. Окончательное решение по бренду будет объявлено до середины июня», — отметил Говор.

На вопрос, какие у него были любимые варианты названий, предприниматель ответил так: «Были всякие, скажу честно: «Семейный», «Детский», «Едим дома». Все, что связаны с моей фамилией, я сам отмел, например «МакГовор», хотя кто‑то его уже пытается зарегистрировать. Вы что, шутите? Макдональд — основатель, да. А кто Говор — металлург, шахтер? Нескромно это и даже глупо. Был в администрации Москвы, они предложили: «А может быть, «Москвич»?» Я в ответ: «А может быть, тогда «Сибиряк»?».

McDonald’s объявил об окончательном уходе из России в середине мая. Свой российский бизнес (а это 850 заведений в 62 регионах страны) компания продала новокузнецкому предпринимателю Александру Говору — владельцу компании «Гид», которая управляет 25 ресторанами сети в Сибири.

В конце мая стало известно, что McDonald’s планирует открыться в России под новым брендом 12 июня. Первым, как сообщалось, должен заработать ресторан на «Пушкинской» в Москве.

Бывшее российское подразделение «Макдоналдс» подавало заявки в Роспатент на регистрацию новых брендов: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». А затем еще трех: «Это он», «Точно он» и «Компас». В пресс-службе «Макдоналдса» говорили, что из них будут выбирать название для российской сети.

3 июня источник «Москвы 24» в компании заявил, что бывшие рестораны McDonald’s откроются в России под новым брендом «Доминис». В пресс-службе компании опровергли эту информацию.

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