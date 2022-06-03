Житель Далласа уничтожил экспонаты музея на 5 млн долларов. Он «разозлился на возлюбленную»

21-летний житель американского Далласа Брайан Эрнандес проник в местный музей и уничтожил древние экспонаты на сумму 5 млн долларов (315 млн рублей). Полиции парень сказал, что «злился на свою девушку» и поэтому сделал это, передает Fox 7.

1 июня, незадолго до закрытия Музея искусств Далласа, сотрудница сообщила о «незаконном проникновении». Камеры видеонаблюдения зафиксировали у двери мужчину с металлическим стулом в руках.

Эрнандес бегал от охраны, разбивал стеклянные корпуса и уничтожал древнегреческие артефакты — пиксида с красной фигурой, разбитая им, была датирована 450 годом до нашей эры, а греческая ваза — шестым веком. «Это был кто‑то взбешенный с целью выплеснуть свой гнев, разбивая все, что он мог найти из стекла», — сказал работник музея Агустин Артеага.

В музее сказали, что в некоторых залах Эрнандес ничего не трогал и проник в здание не с целью украсть что‑нибудь. Гнев заставил его сделать это, сказал Артеага. Девушка, о которой говорил парень, не работала в музее и никак не связана с учреждением.

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