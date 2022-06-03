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В Китае создали умную подушку, которая отслеживает сон и заряжается от трения головы

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:47

Китайские ученые создали умную подушку, которая отслеживает качество сна и может предупреждать владельца о возможном падении с кровати. Об этом стало известно из публикации в журнале Американского химического общества.

Устройство работает за счет тока, который генерируется гибкими пористыми полимерными электрическими слоями — они расположены на поверхности подушки. Подушка подзаряжается от трения головы.

По словам авторов изобретения, подушку можно запрограммировать таким образом, чтобы с ее помощью определять заболевания. В частности, устройство может указать на шейный спондилез — это состояние, при котором спинной мозг сдавливается межпозвоночными дисками.

Ученые надеются, что их работа поможет улучшить здравоохранение и позволит в режиме реального времени мониторить и лечить заболевания, в том числе заболевания головного мозга.

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