Радость свободы и печаль утраты в новом альбоме Энджел Олсен

Энджел Олсен выпустила свой шестой студийный альбом «Big Time». Послушать его можно здесь.

«Когда моя мать умерла, мне продолжали сниться суперъяркие сны о путешествиях во времени. Позже я решила назвать альбом „Big Time“ не только из‑за песни, но и как своего рода намек на расширение и изменение времени», — пояснила Олсен название пластинки.

Оба родителя артистки умерли через несколько месяцев после того, как Олсен призналась им, что она лесбиянка. Альбом «Big Time» певица начала писать через три недели после похорон матери и во время своих первых квир-отношений.

По замечанию NME, оценившему пластинку в четыре звезды из пяти, Олсен сумела объединить на ней радость личной свободы, печаль утраты и меланхолию. Pitchfork назвал релиз самой ясной и лучезарной музыкой Олсен, поставив ему 8,1 балла из 10.