Правозащитники в США требуют проверить лутбоксы в симуляторе FIFA из‑за схожести с азартными играми

Коалиция из 15 групп по защите прав детей призвала Федеральную торговую комиссию США (FTC) провести расследование в отношении Electronic Arts и ее футбольного симулятора FIFA. Правозащитники опасаются, что лутбоксы в игре приобщают детей и подростков к азартным играм, передает Axios со ссылкой на документ.

Лутбоксы обещают игрокам конкурентное преимущество, а игра скрывает их реальную стоимость, прикрывая ее виртуальной валютой, утверждают правозащитники. Вероятность выпадения лучших предметов из лутбоксов неясна, а шанс получить их может стоить тысячи долларов.

«Неуклонно продвигая лутбоксы с оплатой за выигрыш, EA эксплуатирует желание детей соревноваться со своими друзьями, несмотря на то что большинство взрослых, не говоря уже о детях, не могут определить свои шансы на получение столь желанной карты или то, сколько карты стоят в реальных деньгах», — резюмирует претензии Джош Голин из организации Fairplay.

Защитники детей хотят, чтобы агентство расследовало, занимается ли EA недобросовестной и вводящей в заблуждение практикой при разработке лутбоксов. «FTC должна расследовать нарушения в дизайне (имеется в виду „обманчивость“ дизайна. — Прим. ред.) и определить, сколько детей и подростков обкрадывает EA», — заявили они.

В ряде европейских стран уже высказывались претензии к лутбоксам, а американская FTC ранее тоже заявляла о проблемах с ними.

В октябре 2021 года представители EA рассказали Eurogamer, что у игроков появился выбор, тратить или нет деньги на лутбоксы, а дизайн сделали более прозрачным, добавив информацию о вероятности выпадения выигрышного лутбокса.