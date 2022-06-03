10, 11 и 19 июня в «Современнике» состоится премьера спектакля «Житие FM» Галины Зальцман. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе театра.

Спектакль поставлен по пьесе Ярославы Пулинович «Житие Федора Михайловича и Алевтины Павловны, или Жаркое ковидное лето».

В центре сюжета — история трех поколений одной семьи. Алевтина Павловна, ее дочь Маша и внучка Даша разделены годами, обстоятельствами, разным опытом. Они никак не могут найти контакт, услышать друг друга и осознать, что на деле у них одна и та же судьба.

В спектакле сыграли Алена Бабенко, Александр Вдовин, Светлана Иванова, Клавдия Коршунова, Варвара Феофанова, Сергей Шадрин, Артем Дубра, Сережа Аполлонов, Анастасия Кутявина, Ульяна Лаптева, Марина Феоктистова.

«Житие FM» станет заключительной постановкой «Современника» в сезоне 2021/2022. Узнать подробнее и приобрести билеты можно здесь.